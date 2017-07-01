Гюндоган советует Смолову перейти в дортмундскую "Боруссию"

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган порекомендовал нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову принять предложение дортмундской "Боруссии", если таковое поступит.

"Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Фёдор Смолов. Интересно, захочет ли он переезжать в Бундеслигу. Дортмундская "Боруссия" - это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант" - сказал 26-летний немец.

Напомним, что Гюндоган выступал за "Боруссию" с 2011 по 2016 год.

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