Гюндоган в 2016 году мог перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган в 2016 году мог перейти из дортмундской "Боруссии" в "Ливерпуль".

"Я говорил с Юргеном Клоппом о разных вещах. Я всегда нравился ему, как игрок. Я бы стал лжецом, если бы сказал, что он не пытался. Но когда появилась возможность перейти в "Сити" и поработать с Пепом, стало предельно ясно, что я хочу переехать сюда. Они оба отличные тренеры, с сильным характером. Они очень амбициозны. Мне повезло", - сказал он.

Гюндоган играет за "Манчестер Сити" с 2016 года.

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