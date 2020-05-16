Гюндоган включил Зидана, Роналдиньо и Месси в команду мечты, Роналду - нет

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган представил свою версию команды мечты.

Стоит отметить, что немецкий полузащитник не включил в состав пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Вратарь: Клаудио Таффарел;

Защитники: Дани Алвес, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Филипп Лам;

Полузащитники: Хави, Зинедин Зидан, Кака;

Нападающие: Лионель Месси, Роналдо, Роналдиньо.

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