Гюндоган возвращается в строй

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"Я не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться на поле. Я ощущаю прогресс в восстановлении в последние месяцы", - приводит слова Гюндогана The Manchester Evening News.

Напомним, что 26-летний хавбек получил тяжелую травму колена восемь месяцев назад и с тех пор на поле не выходил.

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