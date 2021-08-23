Гюндоган высказался о своём будущем в сборной Германии

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Гюндоган высказался о своём будущем в сборной Германии

Фото инстаграм Илкая Гюндогана

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал о своих планах касательно выступлений за сборную Германии.

"Я пока не завершил карьеру в сборной. Просто был очень разочарован из-за вылета с Евро. Поэтому мне потребовалось время, чтобы прийти в себя", - приводит слова 30-летнего футболиста Kicker.

Гюндоган выступает за сборную Германии с 2011 года, сыграл 44 матча и забил 9 голов.

В сентябре немцы встретятся в рамках квалификации ЧМ-2022 с Лихтенштейном, Арменией и Исландией.

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