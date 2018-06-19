Гюндоган высказался об интересе "Барселоны"

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Гюндоган высказался об интересе "Барселоны"Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган высказался об интересе каталонской "Барселоны" к своей персоне.

"Барселона"? У меня все еще есть контракт на два сезона с "Манчестер Сити". Мне нравится, как мы играем, мне нравится играть с моими нынешними партнерами по команде. Мне нравится этот город и клуб. Мне очень нравится быть здесь", - цитирует 27-летнего хавбека "горожан" Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал трансфер хавбека сборной Италии. | soccernews.ru

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