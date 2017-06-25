Гюндоган: "Я хочу остаться в "Манчестер Сити", поэтому отказал турецкому клубу"

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что он отклонил предложение турецкого клуба.

"У меня был вариант в Турции, но я ответил отказом, так как хочу остаться в "Манчестер Сити" и добиться с клубом поставленных целей. Когда завершится мой контракт с "горожанами" мне будет 29 лет, тогда я и подумаю о дальнейшем развитии карьеры", - приводит слова Гюндогана Manchester Evening News.

Напомним, что 26-летний Гюндоган получил тяжелую травму колена в декабре прошлого года и с тех пор на поле не выходил.

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