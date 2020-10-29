Гжегож Крыховяк мог перейти в "Зенит"

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк мог перейти в петербургский "Зенит", сообщает Eurosport.

По сведениям издания, у футболиста существует конфликт с главным тренером команды Марко Николичем. Перед закрытием трансферного окна "Зенит" пытался заполучить хавбека, но не успел осуществить сделку.

30-летний Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. Всего хавбек провел за "железнодорожников" 85 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Источник: Дзюба надеется на увольнение Семака из "Зенита". | http://soccernews.ru