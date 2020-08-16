Гжегож Крыховяк не исключил вероятности смены клуба

Теги локомотив москвагжегож крыховяк

Гжегож Крыховяк не исключил вероятности смены клуба

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, что он не исключает вероятности смены клуба.

"Мне все нравится в "Локомотиве". Отличный состав, стабильно есть Лига Чемпионов и борьба за чемпионство – я все-таки приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс, меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.

Но если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном", – приводит слова Крыховяка Sport24.

В минувшем сезоне 30-летний Крыховяк провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за ПСЖ, "Вест Бромвич", "Севилью", "Реймс", "Бордо" и "Арку".

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