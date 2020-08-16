Гжегож Крыховяк не исключил вероятности смены клуба
Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, что он не исключает вероятности смены клуба.
"Мне все нравится в "Локомотиве". Отличный состав, стабильно есть Лига Чемпионов и борьба за чемпионство – я все-таки приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс, меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.
Но если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном", – приводит слова Крыховяка Sport24.
В минувшем сезоне 30-летний Крыховяк провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за ПСЖ, "Вест Бромвич", "Севилью", "Реймс", "Бордо" и "Арку".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22