Гжегож Крыховяк не исключил вероятности смены клуба

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, что он не исключает вероятности смены клуба.

"Мне все нравится в "Локомотиве". Отличный состав, стабильно есть Лига Чемпионов и борьба за чемпионство – я все-таки приезжал решать высокие задачи, а не идти в середине таблицы. Плюс, меня полностью устраивает жизнь в Москве, я получаю удовольствие.

Но если появится какой-то вариант или предложение, подумаю. Сейчас я действительно счастлив и не думаю ни о чем подобном", – приводит слова Крыховяка Sport24.

В минувшем сезоне 30-летний Крыховяк провел за "Локомотив" 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за ПСЖ, "Вест Бромвич", "Севилью", "Реймс", "Бордо" и "Арку".

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