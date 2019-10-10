Хаби Алонсо грозит пять лет тюремного заключения

Прокуратура Мадрида требует сурово наказать бывшего полузащитника "Реала" Хаби Алонсо за уклонение от уплаты налогов.

По информации AS, прокуроры просят суд отправить экс-футболиста в тюрьму на пять лет, а также оштрафовать его на 4 миллиона евро.

Согласно версии обвинения, испанский хавбек создал фиктивную компанию, с помощью которой скрывал доходы от имиджевых прав.

Сам Алонсо вину не признаёт, поэтому отказался от досудебного урегулирования конфликта.

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