Хаби Алонсо грозит пять лет тюремного заключения
Прокуратура Мадрида требует сурово наказать бывшего полузащитника "Реала" Хаби Алонсо за уклонение от уплаты налогов.
По информации AS, прокуроры просят суд отправить экс-футболиста в тюрьму на пять лет, а также оштрафовать его на 4 миллиона евро.
Согласно версии обвинения, испанский хавбек создал фиктивную компанию, с помощью которой скрывал доходы от имиджевых прав.
Сам Алонсо вину не признаёт, поэтому отказался от досудебного урегулирования конфликта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2