Хаби Алонсо грозит пять лет тюремного заключения

Теги реал мадридхаби алонсо

Хаби Алонсо грозит пять лет тюремного заключения

Прокуратура Мадрида требует сурово наказать бывшего полузащитника "Реала" Хаби Алонсо за уклонение от уплаты налогов.

По информации AS, прокуроры просят суд отправить экс-футболиста в тюрьму на пять лет, а также оштрафовать его на 4 миллиона евро.

Согласно версии обвинения, испанский хавбек создал фиктивную компанию, с помощью которой скрывал доходы от имиджевых прав.

Сам Алонсо вину не признаёт, поэтому отказался от досудебного урегулирования конфликта.

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