Хаби Алонсо грозит тюремное заключение на срок до восьми лет

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Хаби Алонсо грозит тюремное заключение на срок до восьми летДвукратному чемпиону Европы и чемпиону миру Хаби Алонсо грозит тюремное заключение на срок до восьми лет, информирует El Confidencial.

По сведениям источника, такое наказание может постигнуть бывшего футболиста за совершенное им налоговое мошенничество. Прокуратура уже потребовала наказать Алонсо арестом сроком на восемь лет и штрафом в размере восьми миллионов евро.

Сам экс-игрок убежден в своей абсолютной невиновности, уже отказавшись урегулировать данное преступление выплатой штрафа.

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