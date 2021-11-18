Хаби Алонсо хочет стать тренером "Реал Мадрида"

Фото: инстаграм Алонсо/Автор неизвестен

Испанский тренер "Реал Сосьедада Б" Хаби Алонсо хочет стать главным тренером мадридского "Реала" в ближайшие годы и президент "сливочных" Флорентино Перес держит в уме его кандидатуру, сообщает издание Defensacentral.

По информации источника, прямо сейчас баск отлично работает со второй командой "Реал Сосьедада" и считается одним из самых перспективных испанских тренеров.

По итогам прошедшего сезона "Сансе" под руководством Алонсо сумел выйти в Сегунду.

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