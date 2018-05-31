Хаби Алонсо и Рауль вскоре начнут тренерскую карьеру

Бывшие игроки мадридского "Реала" Хаби Алонсо и Рауль Гонсалес вскоре начнут тренерскую карьеру, сообщает Marca.

По сведениям издания, в ближайшее время легендарные испанцы завершат обучение на тренерских курсах УЕФА, после чего возглавят молодёжные команды "сливочных".

Напомним, что 40-летний Рауль является воспитанником "Реала" и выступал за основу королевского клуба с 1994 по 2010 год. Что касается 36-летнего Алонсо, то он защищал цвета "бланкос" с 2009 по 2014 год.



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