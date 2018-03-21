Хаби Алонсо: "Левандовски стоит остаться в "Баварии"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскихаби алонсо

Хаби Алонсо: "Левандовски стоит остаться в "Баварии"
Бывший футболист "Баварии" Хаби Алонсо советует нападающему мюнхенцев Роберту Левандовски не переходить в другой клуб.

"Левандовски является одним из лучшим форвардов в мире. Я думаю, что ему стоит остаться в "Баварии". В Мюнхене он каждый год забивает много голов  и постоянно выигрывает трофеи. Но пусть он сам решает готов ли к новому вызову", - цитирует Алонсо Sportbuzzer.

Ранее сообщалось, что 29-летний Левандовски хочет покинуть "Баварию" летом и перейти в "Реал". Также форвардом интересуется "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Зидан одобрил трансфер Левандовски. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов