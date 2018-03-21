Хаби Алонсо: "Левандовски стоит остаться в "Баварии"



Бывший футболист "Баварии" Хаби Алонсо советует нападающему мюнхенцев Роберту Левандовски не переходить в другой клуб.

"Левандовски является одним из лучшим форвардов в мире. Я думаю, что ему стоит остаться в "Баварии". В Мюнхене он каждый год забивает много голов и постоянно выигрывает трофеи. Но пусть он сам решает готов ли к новому вызову", - цитирует Алонсо Sportbuzzer.

Ранее сообщалось, что 29-летний Левандовски хочет покинуть "Баварию" летом и перейти в "Реал". Также форвардом интересуется "Манчестер Юнайтед".

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