Хаби Алонсо: "Месси много мне досаждал, мы долго с Моуринью и Рамосом размышляли, как его нейтрализовать"

Теги барселоналионель мессисерхио рамосхаби алонсожозе моуринью

Хаби Алонсо: "Месси много мне досаждал, мы долго с Моуринью и Рамосом размышляли, как его нейтрализовать"Известный в прошлом футболист Хаби Алонсо вспомнил о своем противостоянии форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси много мне досаждал. Я, Моуриньо и Серхио Рамос много о нем говорили. Нам удавалось его сдерживать только, когда я играл с ним персонально. Нам пришлось пожертвовать мной, чтобы нейтрализовать его, но как только нам удалось это сделать, мы начинали играть с "Барсой" на равных", - цитирует бывшего игрока Marca.

Напомним, Батистута считает, что Месси сможет принять участие в ЧМ-2022. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов