Хаби Алонсо: "Месси много мне досаждал, мы долго с Моуринью и Рамосом размышляли, как его нейтрализовать"

Известный в прошлом футболист Хаби Алонсо вспомнил о своем противостоянии форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Месси много мне досаждал. Я, Моуриньо и Серхио Рамос много о нем говорили. Нам удавалось его сдерживать только, когда я играл с ним персонально. Нам пришлось пожертвовать мной, чтобы нейтрализовать его, но как только нам удалось это сделать, мы начинали играть с "Барсой" на равных", - цитирует бывшего игрока Marca.

Напомним, Батистута считает, что Месси сможет принять участие в ЧМ-2022. | soccernews.ru