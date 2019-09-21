Хаби Алонсо может возглавить "Реал"

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Хаби Алонсо может возглавить "Реал"

Мадридский "Реал" рассматривает вариант с приглашением Хаби Алонсо на пост главного тренера.

По информации Mundo Deportivo, 37-летний специалист входит в шорт-лист королевского клуба наряду с другими кандидатами.

Сейчас Алонсо возглавляет дубль "Реал Сосьедада". В июне он заключил контракт до 2021 года.

Будучи игроком, испанский полузащитник выступал за "Реал" с 2009 по 2014 год.

Сейчас "сливочных" возглавляет Зинедин Зидан.

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