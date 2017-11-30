Хаби Алонсо назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России

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Хаби Алонсо назвал главного фаворита Чемпионата Мира в РоссииИзвестный в прошлом футболист Хаби Алонсо назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Сможет ли сборная Испании повторить триумф на Чемпионате Мира 2010-го года? Я не вижу команды, которая была бы лучше испанской. Германия - в порядке, бразильцы - хороши, но лучше? Их нет", - приводит слова бывшего футболиста Marca.

Напомним, Десайи не верит в успех сборной Франции на ЧМ в России. | soccernews.ru 

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