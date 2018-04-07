Хаби Алонсо назвал клуб, который он хотел бы тренировать в будущем

Экс-игрок "Баварии", "Ливерпуля" и "Реала" Хаби Алонсо планирует стать тренером.

"Время покажет, пока рано об этом говорить. Начну посещать тренерские курсы через несколько дней, это долгий процесс, и я никуда не спешу. Но, конечно, моя преданность, страсть к "Ливерпулю" очевидна.

Я недавно побывал в этом клубе и чувствую к нему привязанность" - приводит слова Алонсо Omnisport.

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