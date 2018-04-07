Хаби Алонсо назвал клуб, который он хотел бы тренировать в будущем

Теги ливерпульхаби алонсо

Хаби Алонсо назвал клуб, который он хотел бы тренировать в будущем

Экс-игрок "Баварии", "Ливерпуля" и "Реала" Хаби Алонсо планирует стать тренером.

"Время покажет, пока рано об этом говорить. Начну посещать тренерские курсы через несколько дней, это долгий процесс, и я никуда не спешу. Но, конечно, моя преданность, страсть к "Ливерпулю" очевидна.

Я недавно побывал в этом клубе и чувствую к нему привязанность" - приводит слова Алонсо Omnisport.

Читайте также: Хаби Алонсо грозит тюремное заключение на срок до восьми лет. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов