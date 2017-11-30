Хаби Алонсо: "Не понимаю пессимизма, который окружает "Реал"

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Хаби Алонсо: "Не понимаю пессимизма, который окружает "Реал"Известный в прошлом футболист Хаби Алонсо высказался о критике, адресованную в сторону выступлений мадридского "Реала" в текущем сезоне.

"Я не понимаю пессимизма, который окружает "Реал". Я настроен оптимистично, потому что команда и игроки выглядят очень хорошо. Футбол во многом зависит от психологического состояния. "Барселона" потеряла еще два очка и должна приехать на "Бернабеу". Кроме того, вторая часть сезона может начаться совсем по-другому. Если это произойдет, Ла Лига снова оживет. Все может случиться", - цитирует бывшего футболиста Marca.

Напомним, Хаби Алонсо назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России. | soccernews.ru 

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Команда М О
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2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
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