Хаби Алонсо: "Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хаби Алонсо верит в то, что его команда имеет шансы на завоевание титула чемпиона страны.

После 12-ти туров чемпионата Испании "сливочные" уступают "Барселоне" 10 очков.

"За короткий промежуток времени может многое измениться. Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён. А "Барселона" может потерять очки в матчах с "Валенсией" и на "Сантьяго Бернабеу". Да, отставание от "Барселоны" достаточно велико, однако ситуация может измениться в любой момент", - отметил он.

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