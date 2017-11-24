Хаби Алонсо: "Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён"

Теги реал мадридхаби алонсо

Хаби Алонсо: "Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён"Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хаби Алонсо верит в то, что его команда имеет шансы на завоевание титула чемпиона страны.

После 12-ти туров чемпионата Испании "сливочные" уступают "Барселоне" 10 очков.

"За короткий промежуток времени может многое измениться. Нужно верить в команду, поскольку "Реал" очень силён. А "Барселона" может потерять очки в матчах с "Валенсией" и на "Сантьяго Бернабеу". Да, отставание от "Барселоны" достаточно велико, однако ситуация может измениться в любой момент", - отметил он.

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комментарии
Эльдар

Хаби умный игрок из него получиться хороший тренер

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2 Валенсия 12 30
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Сельта Виго 13 17
9 Леганес 13 17
10 Бетис 12 17
11 Хетафе 12 16
12 Жирона 12 16
13 Леванте 12 15
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
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