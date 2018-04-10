Хаби Алонсо оценил шансы "Реала" на победу в Лиге Чемпионов

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Хаби Алонсо оценил шансы "сливочных" на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"В последнее время "Реал" чувствует себя комфортно. Они почти разогнались до той скорости, с которой побеждали в прошлом сезоне. Похоже, что они могут вновь выиграть Лигу Чемпионов" - цитирует Алонсо Marca.

Напомним, что "Реал" становился победителем двух предыдущих розыгрышей самого престижного еврокубкового турнира, что ранее не удавалось ни одной команде.

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