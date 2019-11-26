Хаби Алонсо оправдали по делу о неуплате налогов

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Хаби Алонсо оправдали по делу о неуплате налогов

Тренера молодёжной команды "Реал Сосьедада" Хаби Алонсо признали невиновным по делу о налоговых махинациях, сообщает Onda Cero.

По информации источника, суд во второй раз оправдал 38-летнего испанца. Это означает, что у налоговой службы больше не будет претензий к бывшему полузащитнику.

Напомним, что расследовались предполагаемые нарушения законодательства в период с 2010 по 2012 год.

Прокуратура просила для Алонсо 2,5 года тюремного заключения.

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