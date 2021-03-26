Хаби Алонсо останется в "Реал Сосьедаде"

Фото твиттер "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером второй команды Хаби Алонсо.

39-летний специалист останется наставником дубля клуба из Сан-Себастьяна до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что испанец возглавит менхенгладбахскую "Боруссию".

Напомним, что Алонсо тренирует вторую команду "Реал Сосьедада" с 2019 года.

Не пропустите: "Реал" рассматривает двух тренеров на случай ухода Зидана. | http://soccernews.ru