Хаби Алонсо останется в "Реал Сосьедаде"

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Хаби Алонсо останется в "Реал Сосьедаде"

Фото твиттер "Реал Сосьедада"

"Реал Сосьедад" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером второй команды Хаби Алонсо.

39-летний специалист останется наставником дубля клуба из Сан-Себастьяна до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что испанец возглавит менхенгладбахскую "Боруссию". 

Напомним, что Алонсо тренирует вторую команду "Реал Сосьедада" с 2019 года.

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