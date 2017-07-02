Хаби Алонсо отказался продлить свое сотрудничество с Анчелотти

Завершивший летом свою карьеру футболиста, Хаби Алонсо отказался оставаться в мюнхенской "Баварии", информирует Liverpool Echo.

По сведениям издания, главный тренер самого титулованного немецкого клуба Карло Анчелотти предложил испанцу стать его ассистентом в новом сезоне. Однако Алонсо ответил отказом на поступившее приглашение своего бывшего наставника.

Напомним, "Бавария" анонсировала расставание с Рибери. | soccernews.ru