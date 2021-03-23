Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
Фото Imago
Назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера менхенгладбахской "Боруссии" пока остаётся под вопросом.
Ранее сообщалось, что испанец возглавит "жеребят" по окончании сезона, когда команду покинет действующий наставник Марко Розе.
Однако, по информации Marca, стороны ещё не договорились о сотрудничестве. Немецкий клуб действительно сделал предложение 39-летнему специалисту, но тот пока не дал ответа.
На сегодняшний день тренерский опыт Алонсо ограничивается работой с детской командой мадридского "Реала" и дублем "Реал Сосьедада".
"Боруссия" М набрала 36 очков в 26 турах Бундеслиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20