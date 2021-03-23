Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"

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Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"

Фото Imago

Назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера менхенгладбахской "Боруссии" пока остаётся под вопросом.

Ранее сообщалось, что испанец возглавит "жеребят" по окончании сезона, когда команду покинет действующий наставник Марко Розе.

Однако, по информации Marca, стороны ещё не договорились о сотрудничестве. Немецкий клуб действительно сделал предложение 39-летнему специалисту, но тот пока не дал ответа.

На сегодняшний день тренерский опыт Алонсо ограничивается работой с детской командой мадридского "Реала" и дублем "Реал Сосьедада".

"Боруссия" М набрала 36 очков в 26 турах Бундеслиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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