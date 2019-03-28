Хаби Алонсо привел детскую команду "Реала" к победе в чемпионате Испании



Детская команда "Реала" U13 выиграла чемпионат Испании в своем возрасте, сообщает Marca.

Наставником команды является Хаби Алонсо, завоевавший первый трофей в качестве тренера.

"Реал" обеспечил себе золотые медали за три тура до конца турнира.

37-летний Алонсо выступал за "Реал" с 2009 по 2014 годы.

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