Хаби Алонсо прокомментировал назначение Анчелотти на пост тренера "Наполи"

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Хаби Алонсо прокомментировал назначение Анчелотти на пост тренера "Наполи"

Экс-игрок сборной Испании Хаби Алонсо высказался о том, что Карло Анчелотти возглавил "Наполи".

"Анчелотти - это маэстро для меня. Я очень рад за него. Я играл против его "Милана", у меня была возможность познакомиться с ним и оценить его подход к работе. У меня есть друзья в "Наполи", это и Альбиоль, и Кальехон. Безусловно, я буду поддерживать "Наполи" и, может быть, когда-нибудь смогу посетить их игру" - приводит слова Алонсо Football Italia.

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