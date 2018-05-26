Хаби Алонсо прокомментировал назначение Анчелотти на пост тренера "Наполи"

Экс-игрок сборной Испании Хаби Алонсо высказался о том, что Карло Анчелотти возглавил "Наполи".

"Анчелотти - это маэстро для меня. Я очень рад за него. Я играл против его "Милана", у меня была возможность познакомиться с ним и оценить его подход к работе. У меня есть друзья в "Наполи", это и Альбиоль, и Кальехон. Безусловно, я буду поддерживать "Наполи" и, может быть, когда-нибудь смогу посетить их игру" - приводит слова Алонсо Football Italia.

Читайте также: Анчелотти попросил "Наполи" подписать форварда "Фиорентины". | http://soccernews.ru