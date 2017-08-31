Хаби Алонсо: "Реал" является ориентиром для остальных клубов мира"

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Хаби Алонсо: "Реал" является ориентиром для остальных клубов мира"Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хаби Алонсо высоко оценил последние достижения мадридского "Реала".

"Конечно же, "Реал" является ведущей силой в мировом футболе. Если посмотреть, как он выступал в течение последних четырех лет и как выглядит команда, он, безусловно, является ориентиром во всех отношениях как в Европе, так и во всем мире.

Никогда не известно, как далеко можно зайти, но все выглядит очень хорошо для клуба. Зинедин Зидан заработал свое место, так как ему удалось со всем справиться. Он выиграл Ла Лигу, в которой клуб не одерживал побед достаточно давно. Путь "Реала" очень хорош", - цитирует бывшего футболиста Marca.

Напомним, в "Реале" назвали причину неудачной игр Бэйла. | soccernews.ru

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5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
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9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
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