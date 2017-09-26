Хаби Алонсо решил стать тренером

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо, известный по выступлениям за "Ливерпуль", "Реал" и "Баварию", решил начать тренерскую карьеру.

"После 17 лет в игре я принял решение сделать следующий шаг в карьере. Я решил стать тренером, скоро узнаете где" - цитирует испанца Sky Sports.

Напомним, что 35-летний Алонсо завершил профессиональную карьеру футболиста по окончании прошлого сезона.

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