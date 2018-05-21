Хаби Алонсо: "В финале увидим великий "Реал"
Известный в прошлом испанский футболист Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов.
"У игроков "Ливерпуля" нет такого же опыта, это будет первый финал Лиги Чемпионов для всех его игроков. Они столкнутся с психологической стороной вопроса, что почти так же важно, как сам и футбол... "Реал" же в последние годы имеет очень четкий стиль, который игроки хорошо знают. Команда играет лучше в больших матчах, и я уверен, что в финале мы увидим великий "Реал". "Ливерпуль" должен будет сдержать соперника, они знают, что это будет отличная возможность для них выиграть турнир и что им нужно будет провести идеальный матч, чтобы выиграть", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.
Напомним, "Ливерпуль" определился с кандидатами на усиление своей линии обороны. | soccernews.ru
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