Хаби Алонсо: "В финале увидим великий "Реал"

Известный в прошлом испанский футболист Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов.

" У игроков "Ливерпуля" нет такого же опыта, это будет первый финал Лиги Чемпионов для всех его игроков. Они столкнутся с психологической стороной вопроса, что почти так же важно, как сам и футбол.. . "Реал" же в последние годы имеет очень четкий стиль, который игроки хорошо знают. Команда играет лучше в больших матчах, и я уверен, что в финале мы увидим великий "Реал". " Ливерпуль" должен будет сдержать соперника, они знают, что это будет отличная возможность для них выиграть турнир и что им нужно будет провести идеальный матч, чтобы выиграть ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, "Ливерпуль" определился с кандидатами на усиление своей линии обороны. | soccernews.ru