Хаби Алонсо возглавил любительскую команду

Известный испанский футболист Хаби Алонсо, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона, решил начать свой тренерский путь с любительской команды "Танго", которая является проектом немецкой компании Adidas.

Стоит отметить, что команда Алонсо будет собрана из талантливых молодых футболистов из Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Мексики.

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