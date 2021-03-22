Хаби Алонсо возглавит менхенгладбахскую "Боруссию"

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Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" станет известный в прошлом испанский футболист Хаби Алонсо, утверждает Bild.

По информации источника, 39-летний специалист возглавит "жеребят" по окончании сезона, когда команду покинет действующий наставник Марко Розе.

Пока тренерский опыт Алонсо ограничивается работой с детской командой мадридского "Реала" и дублем "Реал Сосьедада".

"Боруссия" М набрала 36 очков в 26 турах Бундеслиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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