Хаби Алонсо возглавит менхенгладбахскую "Боруссию"

1 Теги боруссия менхенгладбаххаби алонсо

Хаби Алонсо возглавит менхенгладбахскую "Боруссию"

Фото Squawka

Новым главным тренером менхенгладбахской "Боруссии" станет известный в прошлом испанский футболист Хаби Алонсо, утверждает Bild.

По информации источника, 39-летний специалист возглавит "жеребят" по окончании сезона, когда команду покинет действующий наставник Марко Розе.

Пока тренерский опыт Алонсо ограничивается работой с детской командой мадридского "Реала" и дублем "Реал Сосьедада".

"Боруссия" М набрала 36 очков в 26 турах Бундеслиги и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Удачи ХАБИ на новом месте.

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