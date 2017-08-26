Хаби Прието сыграл 500 матчей за "Реал Сосьедад"

Хавбек Хаби Прието провел 500-ю игру за "Реал Сосьедад", сообщает официальный сайт клуба.

500-м для игрока стал матч с "Вильярреалом", в котором он забил гол. Отметим, что Прието выступает за клуб с 2003 года.

33-летний Прието стал пятым футболистом "Сосьедада", который провел такое количество матчей.

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