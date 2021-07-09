Хабиб дал прогноз на финал Евро-2020
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
"В последний раз англичане выигрывали титул в 1966 году. Они стали чемпионами мира. После этого они ничего не выиграли. У них очень хорошая, молодая команда с такими игроками, как Стерлинг, Кейн, Маунт, Филлипс, Уокер, Пикфорд. Очень хорошая команда, и финал они сыграют дома.
У Италии, как по мне, хорошие шансы. У них очень опытная команда: Бонуччи, Кьеллини, Иммобиле, все эти ребята. Но мне кажется, что Англия должна победить, потому что у неё есть скорость. Надеюсь, Англия победит. Считаю, они заслужили это", - сказал Хабиб.
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00 по московскому времени.
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