Хабиб дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от игр плей-офф Лиги Чемпионов.
Звёздный боец считает, что в 1/8 финала главного еврокубка обойдётся без сенсаций и все сеянные команды пройдут дальше.
По версии Хабиба, четвертьфиналистами ЛЧ станут "Реал", "Бавария", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", дортмундская "Боруссия", "Ювентус" и ПСЖ.
"Я думаю, справа от вас которые все пройдут. Заскриньте - и посмотрим", - написал Хабиб в сторис своего инстаграма.
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