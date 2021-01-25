Хабиб: "Готовлюсь к дебюту в большом футболе"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о намерении стать футболистом.

"Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», - написал Хабиб в инстаграме, прикрепив видео беговой тренировки со своим участием.

Российскому бойцу сейчас 32 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254.

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