Хабиб: "Готовлюсь к дебюту в большом футболе"
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о намерении стать футболистом.
"Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», - написал Хабиб в инстаграме, прикрепив видео беговой тренировки со своим участием.
Российскому бойцу сейчас 32 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254.
Не пропустите: Хабиб и Роналду пообщались по видеосвязи (видео). | http://soccernews.ru
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