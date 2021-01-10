Хабиб и Роналду пообщались по видеосвязи (видео)

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Хабиб и Роналду пообщались по видеосвязи (видео)Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его команда по видеосвязи пообщались с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Напомним, Хабиб и Роналду давно поддерживают дружеские отношения.


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