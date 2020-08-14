Хабиб надеется, что "Спартак" продолжит выступать в РПЛ

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о резонансном заявлении владельца "Спартака" Леонида Федуна о возможном снятии команды с чемпионата из-за судейства.

"Про "Спартак". Я любитель футбола, люблю его историю. Практически всё смотрю. Футбол находится на первом месте. Ни один вид спорта не стоит близко с футболом. Насчёт пенальти, я бы его не назначал. У меня отец болел за "Спартак", знал все составы. От него я многое узнал. "Спартак" переживает не лучшее время. Отдохнуть не дали, начался следующий чемпионат. Хочу пожелать "Спартаку", чтобы не снимались. Без "Спартака" РПЛ будет скучной", - сказал Хабиб.

Напомним, что Федун пригрозил вывести "Спартак" из состава РПЛ после матча 1-го тура против "Сочи".

"Барсы" отобрали очки у "красно-белых" благодаря двум пенальти, второй из которых официально признан ошибочным.

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