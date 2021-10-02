Хабиб: "Надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7"

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Хабиб: "Надеюсь, Роналду и Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7"Фото: инстаграм Хабиба

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил "Олд Траффорд" и получил в подарок именную футболку "Манчестер Юнайтед".

"Для меня огромная честь посетить этот легендарный стадион по приглашению легендарного футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Спасибо за тёплый приём. Надеюсь, Криштиану Роналду и Дэвид Бекхэм не будут возражать, что я получил номер 7. Я не собираюсь потерять эту футболку, так что я повешу её на стене в раме, на самом видном месте в моём доме", - написал Нурмагомедов в своём инстаграме.

Отметим, что Хабиб присутствовал на игре против "Эвертона", которая завершилась вничью - 1:1.

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