Хабиб назвал двух фаворитов Евро-2020

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Хабиб назвал двух фаворитов Евро-2020

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что ожидает увидеть в финале Евро-2020 Бельгию и Англию.

"Две команды я выберу: это будут Бельгия и Англия. У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы - фавориты этого чемпионата", - сказал Хабиб.

Бельгия сегодня в 22:00 мск поспорит с Италией за путёвку в полуфинал Чемпионата Европы.

Англия на стадии 1/4 финала Евро встретится с Украиной. Матч состоится в субботу, 3 июля.

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