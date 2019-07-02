Хабиб назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"



Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кого он считает фаворитами в борьбе за "Золотой мяч"-2019.

"Я не поздравлял Роналду с победой сборной Португалии в Лиге наций. Но со скудетто - поздравлял. После матча с "Аяксом" тоже писал. Мы частенько переписываемся. Вроде у него удачный сезон, но Лигу Чемпионов проиграли. Не угадаешь, кто ближе к "Золотому мячу": Роналду, Месси, Салах или ван Дейк. Может, даже Алиссон, который выиграл Лигу Чемпионов с «Ливерпулем» и может выиграть Кубок Америки. Там такая конкуренция!

Но было бы интересно, если бы защитник или вратарь получили. У Месси и Роналду и так уже по пять мячей. По-любому нужна свежая кровь. На моей памяти, из защитников только Каннаваро получал. Если получит ван Дейк - то это будет заслуженно", - приводят слова Нурмагомедова российские СМИ.

Не пропустите: Ривалдо поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru