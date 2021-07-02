Хабиб назвал футболиста, заслужившего "Золотой мяч" в 2021 году
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого игрока он считает достойным для получения "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
"Какую работ проделывает Канте в сборной Франции! Для меня лично в 2021 году - полгода прошло - он заслуживает "Золотой мяч", - сказал Хабиб.
Сборная Франции уже вылетела с Евро-2020, проиграв Швейцарии на стадии 1/8 финала в серии пенальти.
Нголо Канте в минувшем клубном сезоне стал победителем Лиги Чемпионов в составе "Челси".
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