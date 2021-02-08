Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое желание играть в футбол на профессиональном уровне.

"Есть такое желание, это мечта детства. Футбол — королева спорта. С кем только не общался — с президентом УЕФА Чеферином, владельцем ПСЖ. И с Криштиану обсуждали.