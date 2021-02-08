Хабиб назвал клуб за который хотел бы играть

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Хабиб назвал клуб за который хотел бы игратьЧемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое желание играть в футбол на профессиональном уровне.

"Есть такое желание, это мечта детства. Футбол — королева спорта. С кем только не общался — с президентом УЕФА Чеферином, владельцем ПСЖ. И с Криштиану обсуждали.

"Спартак" — это круто, но это местный уровень. Клуб мечты — это "Реал", – приводит слова Хабиба "Матч ТВ".

"Впервые осознанно просмотрел весь матч в 1998 году. Это был финал Лиги Чемпионов "Реал" — "Ювентус". Когда Миятович с офсайда забил. Но мы, "реаловцы", это не принимаем", сказал спортсмен.

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