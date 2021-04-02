Хабиб назвал лучшего футболиста в истории

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого игрока он считает лучшим в истории футбола.

"Для меня лучший футболист в истории - Криштиану Роналду. Он ещё в 2004 году играл в финале Евро, когда португальцы проиграли грекам. В этом году он лидирует в бомбардирской гонке Серии А. Криштиану 16 лет на вершине и играет на таком уровне", - сказал Хабиб в интервью UFC Russia.

Напомним, что 36-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Больше только у Лионеля Месси (6).

В текущем сезоне звёздный форвард сыграл за "Ювентус" 34 матча, в которых забил 30 голов и сделал 4 ассиста.

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