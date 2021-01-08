Хабиб назвал любимого футболиста своего отца
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что его отец Абдулманап, умерший в июле прошлого года, был фанатом Кларенса Зеедорфа.
"Этот парень был любимым игроком моего отца. Очень приятно увидеть тебя, мой друг", - написал Хабиб в инстаграме, прикрепив совместное фото с голландцем.
44-летний Зеедорф в течение карьеры выступал за "Аякс", "Сампдорию", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ботафого". После он был тренером. Последнее место работы - сборная Камеруна.
Не пропустите: Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" взял крупный кредит из-за пандемии
-
У Алдервейрелда есть предложение из Нидерландов
-
Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в "Ювентус"
-
"Реал" выбрал будущего преемника Зидана
-
Хабиб назвал любимого футболиста своего отца
-
Болельщики "Уфы" определили лучшего игрока первой части сезона
-
Траоре прокомментировал свой переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны планы "Химок" на зимнее трансферное окно
-
Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии
-
"Астон Вилла" сыграет с "Ливерпулем" молодёжным составом из-за коронавируса
-
"Парма" сменила главного тренера
-
Главные новости дня: 7 января
-
"Валенсия", "Кадис" и "Эйбар" пробились в следующий раунд Кубка Испании
-
Тренер "Фенербахче" ответил на вопрос о возможном переходе Озила
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Рединга"
-
Почеттино оценил игру Мбаппе
-
Шмейхель - лучший футболист года в Дании
-
Азар высказался о своей травматичности
-
"Ливерпуль" не может договориться с Вейналдумом о новом контракте
-
Директор ФНЛ назвал самого сильного форварда в России