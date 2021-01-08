Хабиб назвал любимого футболиста своего отца

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что его отец Абдулманап, умерший в июле прошлого года, был фанатом Кларенса Зеедорфа.

"Этот парень был любимым игроком моего отца. Очень приятно увидеть тебя, мой друг", - написал Хабиб в инстаграме, прикрепив совместное фото с голландцем.

44-летний Зеедорф в течение карьеры выступал за "Аякс", "Сампдорию", "Реал", "Интер", "Милан" и "Ботафого". После он был тренером. Последнее место работы - сборная Камеруна.

Не пропустите: Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах. | http://soccernews.ru