Хабиб назвал любимый футбольный матч
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой футбольный матч ему понравился больше всего.
Российский боец выделил ответную игру 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2002/03 между "Манчестер Юнайтед" и мадридским "Реалом".
Та встреча завершилась победой "красных дьяволов" со счётом 4:3, однако из-за поражения 1:3 на "Сантьяго Бернабеу" дальше прошли "сливочные".
В легендарном матче на "Олд Траффорд" за "МЮ" забивали Руд ван Нистелрой и дважды Дэвид Бекхэм. Кроме того, автогол в свой пассив записал Иван Эльгера. В составе "Реала" хет-триком отличился бразилец Роналдо.
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