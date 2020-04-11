Хабиб назвал любимый футбольный матч

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой футбольный матч ему понравился больше всего.

Российский боец выделил ответную игру 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2002/03 между "Манчестер Юнайтед" и мадридским "Реалом".

Та встреча завершилась победой "красных дьяволов" со счётом 4:3, однако из-за поражения 1:3 на "Сантьяго Бернабеу" дальше прошли "сливочные".

В легендарном матче на "Олд Траффорд" за "МЮ" забивали Руд ван Нистелрой и дважды Дэвид Бекхэм. Кроме того, автогол в свой пассив записал Иван Эльгера. В составе "Реала" хет-триком отличился бразилец Роналдо.

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