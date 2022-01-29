Хабиб назвал пять фаворитов Лиги Чемпионов
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Это очень сложный вопрос. Записал бы в фавориты "Ливерпуль", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал". И, конечно, никогда не нужно забывать о "Баварии", - сказал Хабиб.
Лига Чемпионов возобновится 15 февраля матчами 1/8 финала. Расписание всех игр можно посмотреть здесь.
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|О
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|3
|Ливерпуль
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|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
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|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
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