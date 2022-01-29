Хабиб назвал пять фаворитов Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие команды он считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Это очень сложный вопрос. Записал бы в фавориты "Ливерпуль", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал". И, конечно, никогда не нужно забывать о "Баварии", - сказал Хабиб.

Лига Чемпионов возобновится 15 февраля матчами 1/8 финала. Расписание всех игр можно посмотреть здесь.

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