Хабиб назвал самые сумасшедшие игры в истории футбола

Теги хабиб нурмагомедовмиланливерпульманчестер юнайтедреал мадридфранцияиталия

Хабиб назвал самые сумасшедшие игры в истории футбола

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные матчи он считает самыми яркими в истории.

"Ливерпуль" - "Милан" в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. "Манчестер Юнайтед" - "Реал" в 2003 году. Ещё для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил", - перечислил Хабиб.

"Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов выиграл у "Милана" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счётом 0:3. 

"МЮ" взял верх над "Реалом" со счётом 4:3, однако вылетел из ЛЧ из-за поражения 1:3 в первом матче.

Франция и Италия сыграли вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а по пенальти победила "Скуадра Адзурра".

Не пропустите: Хабиб сравнил Роналду с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота

Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов