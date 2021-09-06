Хабиб назвал самые сумасшедшие игры в истории футбола

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные матчи он считает самыми яркими в истории.

"Ливерпуль" - "Милан" в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. "Манчестер Юнайтед" - "Реал" в 2003 году. Ещё для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил", - перечислил Хабиб.

"Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов выиграл у "Милана" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счётом 0:3.

"МЮ" взял верх над "Реалом" со счётом 4:3, однако вылетел из ЛЧ из-за поражения 1:3 в первом матче.

Франция и Италия сыграли вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а по пенальти победила "Скуадра Адзурра".

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