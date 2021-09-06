Хабиб назвал самые сумасшедшие игры в истории футбола
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные матчи он считает самыми яркими в истории.
"Ливерпуль" - "Милан" в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. "Манчестер Юнайтед" - "Реал" в 2003 году. Ещё для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил", - перечислил Хабиб.
"Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов выиграл у "Милана" в серии пенальти, уступая после первого тайма со счётом 0:3.
"МЮ" взял верх над "Реалом" со счётом 4:3, однако вылетел из ЛЧ из-за поражения 1:3 в первом матче.
Франция и Италия сыграли вничью 1:1 в основное и дополнительное время, а по пенальти победила "Скуадра Адзурра".
Не пропустите: Хабиб сравнил Роналду с Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Левандовски вышел на четвёртое место по количеству голов в европейских сборных
-
Сборные Перу и Уругвая добыли победы в квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Месси и Неймар одинаково отреагировали на скандал в матче Бразилия - Аргентина (фото)
-
Матч Бразилия - Аргентина завершен досрочно
Лента новостей
-
"Барселона" теряет Деста
-
Хабиб назвал самые сумасшедшие игры в истории футбола
-
Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота
-
Лингард рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду
-
Форвард "Байера" Похьянпало перешёл в турецкий клуб
-
В Бразилии объяснили вторжение на поле в матче с Аргентиной
-
Экс-жена Мамаева потребовала купить одежду дочери, назвав футболиста тупым
-
Левандовски вышел на четвёртое место по количеству голов в европейских сборных
-
ФИФА сделала заявление по поводу отмены матча Бразилия - Аргентина
-
Сборные Перу и Уругвая добыли победы в квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Переход Кастильехо в ЦСКА находится под угрозой срыва
-
Агуэро назвал сложности с адаптацией в "Барселоне"
-
Тренер сборной Аргентины отреагировал на скандал в матче с Бразилией
-
Италия установила мировой рекорд для национальных сборных
-
Италия не смогла победить Швейцарию в отборе ЧМ-2022
-
Польша уничтожила Сан-Марино в отборе ЧМ-2022
-
Испания разгромила Грузию в квалификации ЧМ-2022
-
Бельгия разгромила Чехию в отборе ЧМ-2022
-
Германия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4