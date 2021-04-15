Хабиб назвал самый безумный день в истории футбола

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к финалу Чемпионата Мира 2006 года.

Тогда Италия в серии пенальти победила Францию, оставшуюся в овертаймах вдесятером после удаления Зинедина Зидана, который ударил головой провоцировавшего его Марко Матерацци.

"Самый безумный день в истории футбола", - подписал Хабиб в сторис своего инстаграма картинку с финала ЧМ-2006.

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