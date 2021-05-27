Хабиб назвал тренера, который должен заменить Зидана в "Реале"

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о грядущих изменениях на посту главного тренера мадридского "Реала".

Напомним, что действующий наставник Зинедин Зидан близок к уходу из королевского клуба.

Российский боец в комментариях в инстаграме назвал желаемого преемника для француза у руля "сливочных".

"Конте", - написал Хабиб.

Напомним, что Антонио Конте в среду покинул миланский "Интер".

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